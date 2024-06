Paula Fernandes: ‘A sensualidade está ligada à libertação’

Alto contraste

Preconceitos do sertanejo Em 2009, quando Paula Fernandes emplacou o primeiro hit nacional, Pássaro de Fogo, aos 24 anos (ela começou a cantar aos 9), era a única representante feminina do sertanejo entre as mais tocadas nas rádios. “Entrei num mercado dominado por duplas masculinas, num sistema todo preparado para homens”, diz. Apesar dos avanços, diz que o cenário ainda é desfavorável às mulheres – facilmente perceptível no line up das maiores festas do gênero no país. “Sinto falta de ver uns rostinhos femininos pelos outdoors de shows que vejo por aí. É só aquela fileeeira de homem” E provoca: “Aviso aos empresários: contratem mais mulheres!”. Para ela, a dificuldade de renovação é reflexo cultural do próprio gênero. “O sertanejo, por si só, já teve uma penetração difícil em outros estados. E, como era predominantemente masculino, foi ainda mais difícil para nós”. Sentia-se estranha por ser uma voz única, artista solo, em um gênero consagrado por duplas – Leonardo e Daniel, por exemplo, passaram a cantar solo após a morte de seus companheiros, Leandro e João Paulo, assim como aconteceu com algumas duplas caipiras. Quando surgiu, o sertanejo universitário dominava as paradas. Com canções românticas e bucólicas, Paula era um fenômeno fora da curva. Desde então, vem lidando com a fama como pode. Do melhor jeito possível, claro. No fim da coletiva, revela arrepender por ter se calado enquanto especulavam sobre sua vida: “Quando minha carreira explodiu, tive de amadurecer rápido. Se eu tivesse rede social naquela época, não teria me calado para críticas e fake news. Teria coragem de olhar pra câmera e dizer ‘eu não sou essa pessoa”. E como é Paula Fernandes? “Eu sou discreta, introspectiva. Como pelas beiradas, como todo mineiro”, diz. Na nova era da carreira, quer tomar as rédeas da própria imagem