Retrato de rei Charles é vandalizado em Londres por veganos: ‘objetivo é criar um debate’

O primeiro retrato oficial do rei Charles é assinado pelo artista Jonathan Yeo e foi apresentado no início de maio. Em tons vermelhos, também conta com uma borboleta ao lado do braço direito do monarca, o que segundo Yeo significa a evolução do rei nas últimas décadas.

A obra, porém, não foi danificada e é protegida por um vidro de proteção. Os ativistas acreditam que o ato vai comover o rei, que já se revelou fã da animação Wallace e Gromit.