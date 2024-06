Sabesp é primeira empresa brasileira a receber certificação verde da B3

Alto contraste

A+

A-

A Sabesp é a primeira companhia brasileira a ser reconhecida como empresa “verde”, informou nesta terça-feira, 11, a B3. A empresa também é a primeira fora da Europa a obter a certificação.

A B3 instituiu em maio o selo B3 Ações Verdes, para reconhecer as companhias que possuem atividades que contribuam com a proteção do meio ambiente e no combate às mudanças climáticas.

Para lançar a certificação, a B3 se inspirou nos Green Equity Principles (princípios para ações verdes), lançados em 2023 pela World Federation of Exchanges (WFE - Federação Mundial das Bolsas). A WFE decidiu criar diretrizes para que suas afiliadas elaborassem normativos para indicar companhias que pudessem ter seus papéis designados como Ações Verdes.

“As Ações Verdes são um instrumento robusto do mercado de capitais para ampliar a transparência e fomentar a consistência do setor privado em relação a iniciativas que pavimentem o caminho para uma nova economia global sustentável. Esperamos que essa iniciativa da Sabesp seja um exemplo de compromisso socioambiental para mais empresas listadas na B3?, afirma Gilson Finkelsztain, CEO da B3, em nota.

Publicidade

Werther/Estadão

Cesar Tarabay Sanches, superintendente de Sustentabilidade da B3, acrescenta que a certificação de Ações Verdes é mais uma das importantes iniciativas da B3 em seu papel de estimular o mercado a adotar boas práticas de sustentabilidade.

Publicidade

“Com o nosso novo selo, a Sabesp dá um passo importante em seu compromisso público com a proteção do meio ambiente e oferece ao investidor mais uma ferramenta de avaliação para suas teses de alocação de capital”, afirma.

Para o presidente da Sabesp, André Salcedo, ser a primeira empresa a receber a certificação é um reconhecimento do trabalho que a empresa está fazendo para além do saneamento básico. “Somos uma empresa que investe em projetos de economia circular, segurança e resiliência hídrica e mitigação climática por meio do saneamento”, afirma em nota.

Publicidade

1 Valor de R$ 10 bi a R$ 15 bi parece ser o piso da oferta da Sabesp, diz presidente da B3

2 Sabesp: privatização terá cláusula para evitar concorrência da companhia com principal acionista

A Sabesp destaca que, nos últimos anos, desenvolveu projetos que levaram mais do que água tratada e coletam o esgoto da população. São programas como o Novo Rio Pinheiros, que além de conectar mais de 650 mil famílias aos sistemas da companhia, entregou revitalização de comunidades, educação e consciência ambiental, além de oportunidades de ganho de renda através da implantação de cooperativas de reciclagem de lixo; ou o Se Liga na Rede, que conecta a infraestrutura da empresa às moradias, construindo ou reformando banheiros, o que dá dignidade aos seus moradores e consequentemente qualidade de vida.

Segundo a B3, a S&P Global Ratings, entidade avaliadora credenciada, atestou que, em 2023, 100% da receita bruta da Sabesp foi proveniente de atividades que contribuem para a economia verde, sendo que o mínimo exigido para a designação B3 Ações Verdes é 50%.

Foram também atestados que 95% de seus investimentos e despesas operacionais foram direcionados para atividades que contribuem para a economia verde, ao passo que o mínimo também é de 50%, e que não teve receita bruta derivada de atividades de combustíveis fósseis, enquanto o máximo permitido para a designação é de 5%.