Tarcísio: ‘Me preocupa o fato de pessoas serem investigadas judicialmente por críticas’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, expressa preocupação com investigações judiciais por críticas.

A declaração surgiu após a divulgação de mensagens da PF envolvendo Jair e Eduardo Bolsonaro.

Tarcísio minimiza a importância das mensagens, classificando-as como conversa privada entre pai e filho.

O governador reafirma sua lealdade a Bolsonaro e sua intenção de continuar a amizade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas disse não ver interesse público em mensagens de Eduardo Bolsonaro divulgadas Daniel Teixeira/Estadão

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (21) estar “preocupado” com pessoas investigadas e alvo de ações judiciais “simplesmente por fazerem críticas”.

A declaração ocorreu após questionamento sobre as mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante evento em Marília, no interior paulista.

“Me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando. Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas”, disse Tarcísio sobre a investigação contra o capitão reformado. “Às vezes, vejo que isso não faz sentido.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nas mensagens analisadas pela PF, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) xinga o pai e critica o apoio do ex-presidente ao governador, cotado como possível sucessor em 2026.

‌



O filho “03” do ex-presidente também busca o aval do pai para disputar a Presidência.

Segundo Eduardo, apoiar Tarcísio poderia enfraquecer o trabalho conduzido por ele e pelo influenciador Paulo Figueiredo nos Estados Unidos em favor de sanções contra autoridades brasileiras.

‌



Sem interesse público

O governador paulista minimizou a troca de mensagens, declarou que não comentaria e acrescentou não entender a razão da divulgação, já que “não vê interesse público nelas”.

“É uma conversa privada de pai para filho. É uma questão que só interessa aos dois. E eu não sei nem porque essas conversas foram divulgadas. Isso realmente, não vejo interesse público nisso”, afirmou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em seguida, declarou que sua relação com Bolsonaro permanece inalterada, pautada pela lealdade, amizade e gratidão, por considerá-lo “alguém que fez muito pelo Brasil” e também por ele próprio.

“Me abriu a porta, sempre foi muito amigo, e eu vou ser amigo, vou estar sempre do lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível”, completou.

As mensagens integram o relatório final em que a PF indiciou Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por coação destinada a impedir o julgamento da ação do golpe.

