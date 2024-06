The Economist: Como a geração Z se rebela contra a rígida cultura corporativa da Ásia

Alto contraste

Quando um grupo de funcionários da geração Z de Seul, Xangai, Cingapura e Tóquio se reúne em um só lugar, a conversa que se segue geralmente é conduzida em inglês decente. Todos os participantes são igualmente fluentes em outro idioma comum - o do desespero corporativo. As hierarquias inflexíveis, as longas horas de trabalho e a cultura do presenteísmo que permeiam a Ásia corporativa deixaram muitos jovens trabalhadores profundamente insatisfeitos com sua sorte na vida. Em uma pesquisa global anual sobre o bem-estar dos funcionários realizada pela empresa americana Gallup, apenas 18% das pessoas com menos de 35 anos no Leste Asiático afirmam estar engajadas no trabalho, um percentual abaixo da média global de 23%, que já é morna. Japão e Hong Kong estão na parte inferior da classificação global de engajamento em todas as faixas etárias. Alguns já estão fartos. Milhares de jovens médicos sul-coreanos baixaram os estetoscópios em fevereiro em protesto contra o plano do governo de aumentar o número de estudantes de medicina. Leia também Uma pesquisa realizada por Shin Min-ju, da Universidade Nacional de Pukyong, e Jung Heung-jun, da Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia de Seul, sugere que a “Geração MZ” - que mistura a geração dos millennials (nascida entre o início da década de 1980 e o final da década de 1990) e a geração Z em um país que não tem um número suficiente de ambas - está mais disposta a se filiar a um sindicato do que seus antepassados e é mais otimista sobre como o ativismo trabalhista pode melhorar as condições de trabalho. Os trabalhadores japoneses são mais calmos, e os chineses correm o risco de serem presos se fizerem greve. Portanto, em vez disso, alguns deles estão fugindo de seus países. A emigração é agora um tópico de conversa discreta entre os jovens trabalhadores da China, cuja economia está vacilando. Run, uma palavra chinesa que significa lucrativo, ganhou destaque devido à sua semelhança sonora com o verbo inglês que significa algo bem diferente (fugir, correr). Um número recorde de jovens trabalhadores japoneses está obtendo vistos de trabalho de férias na Austrália. Colher pepinos enquanto se esquiva da venenosa vida selvagem australiana é visto como preferível a entrar na corrida dos ratos em Tóquio. Alguns jovens ficam maravilhados com o pagamento mínimo de US$ 20 por hora na Califórnia para os trabalhadores de fast food, três vezes mais do que ganha um vendedor de hambúrguer japonês. No entanto, a resposta mais comum à percepção da infelicidade da vida corporativa no Leste Asiático continua sendo a inação industrial. No Japão e na Coreia do Sul, os jovens trabalhadores têm se envolvido em uma forma de rebelião de baixo risco e baixo impacto há mais de uma década. A geração de millennials é frequentemente chamada de geração satori (“iluminada”) no Japão. Na Coreia do Sul, eles são a geração sampo, que significa “desistir de três” - namoro, casamento e filhos - para servir à economia. Ambas transmitem uma atitude de desânimo com relação às oportunidades de trabalho e de vida. Posteriormente, seus colegas chineses se juntaram a eles, que começaram a falar sobre “ficar de boa” ou optar por não sofrer as pressões da vida moderna, seja nos negócios ou na vida pessoal, em 2021, um ano antes de seus colegas ocidentais descobrirem o “quiet quitting” (”demissão silenciosa”). Os chineses também estão levando isso adiante. Nos últimos meses, as mídias sociais do país estão repletas de exibições de “roupas de trabalho nojentas”, com imagens que mostram os jovens trabalhadores com visual relaxado e confortável, chegando às suas mesas de chinelos e pijamas. Muitos parecem estar concluindo que a única maneira de vencer o jogo é se recusar a jogar. Os líderes corporativos e políticos da Ásia estão finalmente percebendo isso. No mês passado, a chefe de relações públicas do Baidu, um gigante chinês da tecnologia, teve de se desculpar por ordenar que seus funcionários estivessem disponíveis para contato 24 horas por dia e dizer a eles: “Não sou sua mãe”. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi forçado a abandonar um plano para aumentar a jornada máxima de trabalho semanal de 52 para 69 horas. Os primeiros-ministros do Japão e de Cingapura, Kishida Fumio e Lawrence Wong, prometeram aos seus jovens cidadãos rabugentos formas mais carinhosas de capitalismo. Há sinais de relaxamento. Em uma recente viagem a Tóquio, este autor viu muito menos ternos em várias sedes corporativas do que um viajante de negócios poderia esperar. Quase não se via uma gravata. Mas, para cada passo para frente, há dois passos passos para trás. Um investidor americano disse que recentemente chegou com uma camisa de mangas curtas para falar com um grupo de executivos japoneses, mas se deparou com a tradicional parede de ternos escuros. As atitudes demoram um pouco para mudar, especialmente entre os não tão jovens.