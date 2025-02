Pistoleiro maranhense morre em confronto com a PM goiana Conhecido como ‘Cego’, criminoso possuía várias passagens por homicídio no estado nordestino e estava escondido em Chapadão do Céu (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 17/02/2025 - 14h02 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h02 ) twitter

Um pistoleiro, foragido do Maranhão, morreu em um confronto com a Polícia Militar em Goiás. O criminoso, conhecido como ‘Cego’, possuía várias passagens por homicídio no estado nordestino e estava escondido em Chapadão do Céu (GO).

Após descobrir onde o criminoso estava vivendo, agentes da polícia se deslocaram até o local e foram recebidos com tiros pelo homem. Durante o tiroteio, ‘Cego’ foi atingido por um disparo e morreu no local. O corpo dele será enviado para os familiares que moram no Maranhão.