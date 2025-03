Carro descontrolado provoca acidente e atropela duas mulheres em Goiânia (GO) Motorista fugiu sem prestar socorro Goiás Record|Do R7 12/03/2025 - 13h13 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h13 ) twitter

Um acidente grave ocorreu na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia (GO), onde um carro descontrolado colidiu com outro veículo, resultando no atropelamento de duas mulheres. O motorista fugiu sem prestar socorro e o incidente foi capturado por câmeras de segurança.

Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade. Há suspeitas de que o motorista e o passageiro estavam embriagados.

O caso está sob investigação, e as vítimas pedem ajuda para localizar o responsável, que deve responder pelos danos materiais e criminais.