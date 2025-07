Murilo Huff obtém guarda provisória do filho em audiência com Dona Ruth O cantor ficará com a criança até o final do processo; audiência aconteceu hoje (30), no Fórum Cível de Goiânia (GO)

Goiás Record|Do R7 30/06/2025 - 20h40 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share