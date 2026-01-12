Logo R7.com
Bode com sacola na cabeça causa tumulto em curral na Turquia

A cena fez com que os outros animais não o reconhecessem, gerando pânico entre eles; assista

Hora 7|Do R7, com RECORD NEWS

Um bode provocou uma situação inusitada em um curral na Turquia ao se envolver em um incidente com um saco de lixo. O episódio ocorreu quando o animal encontrou o objeto no chão e o acabou prendendo na cabeça.

A cena fez com que os outros animais não o reconhecessem, gerando pânico entre eles. Durante alguns minutos, o bode andou desorientado pelo espaço até que teve a visão liberada após a remoção do saco por uma pessoa que passava pelo local e filmou a situação.

