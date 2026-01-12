Bode com sacola na cabeça causa tumulto em curral na Turquia
Um bode provocou uma situação inusitada em um curral na Turquia ao se envolver em um incidente com um saco de lixo. O episódio ocorreu quando o animal encontrou o objeto no chão e o acabou prendendo na cabeça.
A cena fez com que os outros animais não o reconhecessem, gerando pânico entre eles. Durante alguns minutos, o bode andou desorientado pelo espaço até que teve a visão liberada após a remoção do saco por uma pessoa que passava pelo local e filmou a situação.
