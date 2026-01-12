Bode com sacola na cabeça causa tumulto em curral na Turquia A cena fez com que os outros animais não o reconhecessem, gerando pânico entre eles; assista

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um bode provocou uma situação inusitada em um curral na Turquia ao se envolver em um incidente com um saco de lixo. O episódio ocorreu quando o animal encontrou o objeto no chão e o acabou prendendo na cabeça.

A cena fez com que os outros animais não o reconhecessem, gerando pânico entre eles. Durante alguns minutos, o bode andou desorientado pelo espaço até que teve a visão liberada após a remoção do saco por uma pessoa que passava pelo local e filmou a situação.

Search Box Busque no R7 Animais Turquia Record RecordPlus

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!