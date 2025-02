Serpente mortal presa em porta de casa mantém moradora do lado de fora sob calor de 40ºC Marrom-oriental é considerada por especialistas uma das cobras mais venenosas do planeta, sendo registrada em residência de Sidney, na Austrália Hora 7|Do R7 31/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta semana, uma serpente-marrom-oriental (Pseudonaja textilis) ficou presa em uma porta de acesso de uma casa em Sidney, na Austrália. A situação fez com que a moradora, identificada como Caille, permanecesse do lado de fora com o cachorrinho de estimação, sob um calor de 40ºC.

Serpente-marrom-oriental 'manteve' moradora para fora de casa na Austrália Reprodução/Urban Reptile Removal/Cailee

“Assim que pisei no meu pátio, o vi lá. Parecia bem preso sob a porta de tela. É um pouco frágil e não fecha direito, e acho que ele deve ter aberto e ficado preso”, especulou a moradora, em declaração ao Yahoo News Austrália.

Felizmente, Caille manteve uma distância segura do réptil, considerado um dos mais mortais do planeta. Ela registrou uma foto do animal, que chegou até o apanhador profissional Chris Williams. Imediatamente, ele correu até o endereço da moradora em apuros.

“As serpentes-marrons-orientais são um perigo extremo para as pessoas, se tentarem capturá-las ou matá-las”, ressaltou o especialista. “Penso nelas como mais assustadas do que muitas cobras, e isso pode parecer hiperagressividade.”

‌



No entanto, antes da chegada de Williams, o réptil conseguiu se libertar da porta e deslizou para longe da casa. Ainda assim, o profissional elogiou o comportamento da moradora: “Cailee fez tudo certo. Se afastou a uma distância segura, e então observou depois que ela se libertou. Ao fazer isso, não houve ansiedade de que a serpente ainda estivesse por perto e fosse um perigo para o cachorro.”

Já pensou em ter uma cobra como animal de estimação? Confira as vantagens e valores do pet exótico

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5