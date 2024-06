Blue Origin, SpaceX e ULA vencem licitação do Pentágono para programa de foguetes O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 13, que as empresa aeroespaciais Blue Origin, de Jeff Bezzos...

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 13, que as empresa aeroespaciais Blue Origin, de Jeff Bezzos, SpaceX, de ElonMusk, e United Launch Alliance (ULA), uma joint venture da Boeing, venceram licitações para o programa de foguetes do Pentágono. De acordo com o anúncio, os contratos de serviços aeroespaciais vão até junho de 2029, podendo ser prorrogado por mais cinco anos, e tornam estas três empresas aptas a concorrer aos contratos de lançamento durante o período estipulado. O valor máximo cumulativo com os lançamentos é de US$ 5,6 bilhões.