Britânica que só passou a comer alimentos sólidos aos 15 anos morre após engasgar com vômito
Mulher jantou macarrão com queijo e foi dormir com sintomas de tosse e respiração ofegante
A britânica Tia-Mae McCarthy, de 26 anos, morreu após engasgar com o próprio vômito em abril deste ano. Ela ficou conhecida por participar de um documentário que mostrou sua rara condição de saúde, que a impediu de consumir alimentos sólidos até a adolescência.
O caso foi revelado nesta semana pela investigação oficial do caso. Segundo o legista, a morte foi causada por aspiração, quando alimento ou líquido entra nas vias respiratórias, um risco associado a uma cirurgia no esôfago realizada quando ela tinha apenas três meses de vida.
Tia-Mae nasceu prematura, 12 semanas antes do previsto, pesando 1 kg, e foi diagnosticada com atresia esofágica, uma malformação que impede a ligação entre esôfago e estômago. A cirurgia para corrigir o problema reposicionou seu estômago no tórax, mas deixou sequelas que aumentavam o risco de aspiração e, consequentemente, de asfixia e engasgo.
Leia mais
Durante a infância, a britânica desenvolveu resistência a alimentos sólidos, algo que os médicos não conseguiam explicar clinicamente após a operação. A mãe acreditava que o quadro tinha origem psicológica, ligado ao trauma dos primeiros meses de vida.
Em 2006, a história de Tia-Mae foi contada no documentário “The Girl Who Never Ate”, que mostrou o tratamento da britânica em uma clínica na Áustria. O método incluiu períodos de jejum controlado para estimular o apetite. Por volta dos 10 anos, ela começou a aceitar alimentos macios como iogurte, sopas e mousses. Aos 15, passou a ter uma dieta normal, acompanhada por nutricionistas.
Na noite de 27 de abril, Tia-Mae jantou macarrão com queijo e foi dormir com sintomas de tosse e respiração ofegante. O padrasto posicionou travesseiros extras para facilitar sua respiração. Na manhã seguinte, a mãe tentou acordá-la e percebeu que ela não respondia. A mãe ainda tentou reanimá-la, mas sem sucesso.
A autópsia identificou restos de comida e vômito nas vias respiratórias. O legista concluiu que a morte não foi natural e decorreu de um fator de risco conhecido da cirurgia realizada na infância.
