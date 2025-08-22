Dois hóspedes morrem afogados no mesmo dia em novo resort de luxo nas Bahamas Segundo o jornal britânico ‘The Guardian’, mortes ocorreram em Celebration Key, um destino privado para passageiros de cruzeiros da Carnival Cruise Line Internacional|Do Estadão Conteúdo 22/08/2025 - 10h52 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h53 ) twitter

Segundo o The Guardian, a previsão é de que o cruzeiro receba cerca de 2 milhões de visitantes anualmente Divulgação/Carnival Cruise Line

Um homem de 79 anos e uma mulher de 74, ambos americanos, morreram em dois incidentes separados na última sexta-feira (15), em Celebration Key, um resort privado de US$ 600 milhões criado para passageiros da empresa de cruzeiros Carnival Cruise Line, que foi inaugurado em julho, nas Bahamas. As informações são do jornal britânico The Guardian. Os dois aparentavam ter se afogado.

“Nossos salva-vidas e equipe médica responderam a dois incidentes de emergência separados em Celebration Key na sexta-feira”, informou a Carnival Cruise Line em um comunicado divulgado pela rede americana ABC News. “Infelizmente, ambos os hóspedes faleceram”, diz o texto.

Os nomes das vítimas não foram divulgados, mas a Carnival confirmou que os dois passageiros estavam viajando separadamente com suas famílias a bordo de dois navios: o Carnival Mardi Gras, que parte de Porto Canaveral, em Orlando; e o Carnival Elation, que parte de Jacksonville.

O homem de 79 anos praticava mergulho de snorkel na praia pouco antes do meio-dia e foi encontrado inconsciente. Um salva-vidas o puxou para a praia e tentou ressuscitá-lo, mas ele foi declarado morto. Cerca de duas horas e meia depois, a mulher de 74 anos foi encontrada inconsciente enquanto nadava em uma piscina. Ela foi socorrida por um salva-vidas, mas também foi declarada morta.

A polícia informou que autópsias serão realizadas para determinar as causas exatas das mortes e que as investigações estão em andamento. Além de praias e lagoas, Celebration Key tem piscinas e áreas de varejo. Segundo o The Guardian, a previsão é de que o local receba cerca de 2 milhões de visitantes anualmente, com previsão de que esse número dobre até 2028.

“Nossos pensamentos e orações estão com os passageiros e suas famílias e nossa equipe de atendimento está prestando assistência”, afirmou o comunicado da empresa de cruzeiros, que também informou estar colaborando com as investigações.