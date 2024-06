Grécia: um turista morre e outras duas desaparecem em meio a altas temperaturas

Alto contraste

Um turista norte-americano que estava desaparecido foi encontrado morto no último domingo, 16, em uma praia rochosa e remota da ilha de Mathraki, próxima de Corfu, na Grécia. O homem foi visto pela última vez no dia 11 de junho em um café na companhia de duas turistas, que já deixaram a ilha. Um amigo comunicou o desaparecimento dele no dia 13. A identidade e a cidade de origem da vítima não foram divulgados. As informações são do The Guardian. Segundo o jornal, esse foi o mais recente caso de uma série de mortes e desaparecimentos de turistas em ilhas gregas, com a maioria desses visitantes fazendo caminhadas sob temperaturas muito altas - como o caso de um turista holandês de 74 anos, cujo corpo foi encontrado por um drone dos bombeiros no último sábado, 14, a cerca de 300 metros do local onde foi visto pela última vez caminhando sob um forte calor. Outra vítima fatal foi o apresentador de TV britânico Michael Mosley, que havia desaparecido no dia 5 de junho, após sair para uma caminhada sem celular sob uma alta temperatura. O corpo de Mosley foi encontrado depois de cinco dias na ilha de Symi, em uma área onde não podia ser facilmente encontrado. O The Guardian destaca que, na sexta-feira, 14, duas turistas francesas, de 64 e 73 anos, foram dadas como desaparecidas ao saírem para se encontrar em Sikinos, ilha em Cíclades, no Mar Egeu; na ilha de Amorgos, também em Cíclades, as autoridades continuavam a procurar o xerife aposentado norte americano Eric Calibet, de 59 anos, dado como desaparecido desde 11 de junho, quando saiu para caminhar sob muito calor. De acordo com o The Guardian, a Grécia tem registrado temperaturas recordes antes do início do verão: a cidade de Chania, na Ilha de Creta, alcançou 44,5ºC na última quinta-feira, 14, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (EMY, na sigla em inglês); escolas, a Acrópole e outros sítios arqueológicos foram fechados para visitantes; e a prefeitura de Atenas montou estações de resfriamento.