Lua de Saturno pode ter células 'precursoras da vida', diz Nasa; entenda Estudo sugere que estruturas essenciais para origem da vida podem se formar nos lagos de Titã, maior lua de Saturno Internacional|Do R7 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Estudo da NASA sugere que Titã, a maior lua de Saturno, pode ter elementos precursores da vida.

Pesquisadores propõem que gotículas de metano podem formar vesículas, similares a protocélulas.

Titã possui um clima complexo, com lagos de hidrocarbonetos e um ciclo atmosférico parecido com o da Terra.

A missão Dragonfly da NASA pretende explorar Titã em busca de mais informações sobre sua habitabilidade e possíveis ligações com a origem da vida na Terra. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lago de hidrocarbonetos e nuvens de chuva de metano em Titã Divulgação/Jenny McElligott/eMITS

Um estudo recente da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, sugere que Titã, a maior lua de Saturno, pode abrigar elementos considerados precursores da vida, o que levanta uma nova perspectiva sobre a possibilidade de existir vida fora da Terra.

Titã é um corpo celeste único no Sistema Solar. Descoberta em 1655 pelo astrônomo Christiaan Huygens, é a segunda maior lua do nosso sistema, superada apenas por Ganimedes, de Júpiter.

Com um diâmetro 50% maior que o da Lua terrestre, Titã é também a única lua conhecida por ter uma atmosfera densa, composta principalmente de nitrogênio e metano, que forma uma névoa alaranjada característica.

Diferentemente da Terra, Titã é extremamente fria, com temperaturas médias de -179°C. Apesar disso, a lua possui um ciclo climático complexo, semelhante ao do nosso planeta, com nuvens, chuvas e rios que esculpem sua superfície gelada.

‌



No entanto, em vez de água, os corpos líquidos desse corpo celeste são formados por hidrocarbonetos como metano e etano, que criam lagos e mares na superfície (veja a imagem acima).

A missão Cassini, conduzida pela Nasa entre 2004 e 2017, revelou detalhes surpreendentes sobre Titã. As imagens e dados coletados mostraram que o metano na atmosfera passa por um ciclo de evaporação, condensação e precipitação, semelhante ao ciclo da água na Terra.

‌



Esse processo também desencadeia uma química complexa, na qual a luz solar decompõe moléculas de metano, que se recombinam em compostos orgânicos mais elaborados. Para muitos cientistas, esse ambiente lembra a Terra primitiva, antes do surgimento da vida.

Como a vida pode começar em Titã?

Na Terra, a vida como a conhecemos teve origem na água, onde moléculas se organizaram em estruturas chamadas vesículas. Essas vesículas são como pequenas bolhas, formadas por moléculas anfifílicas – que têm uma parte que atrai água e outra que a repele.

‌



Essas moléculas se agrupam espontaneamente em esferas, com a parte que “gosta” de água voltada para fora e a que “rejeita” água protegida no interior. Com o tempo, algumas dessas esferas desenvolvem uma segunda camada, formando uma membrana bicamada, semelhante à estrutura de uma célula.

Em Titã, onde não há água líquida, os cientistas se perguntaram se algo semelhante poderia ocorrer nos lagos de metano e etano. O novo estudo da Nasa, publicado no International Journal of Astrobiology, sugere que sim.

A pesquisa propõe que gotículas de chuva de metano, ao caírem nos lagos, podem lançar pequenas gotas no ar. Essas gotas, cobertas por moléculas anfifílicas, encontram-se com a superfície do lago, que também é revestida por essas moléculas. Nesse contato, formam-se vesículas com uma membrana dupla, capazes de encapsular material em seu interior.

“Imagine milhares ou milhões dessas vesículas se formando, se espalhando e interagindo nos lagos de Titã. Não é vida, mas pode ser o primeiro passo para sua origem”, disse Conor Nixon, pesquisador do Centro de Voos Espaciais Goddard da Nasa.

Em um comunicado, Nixon explicou que a existência dessas vesículas demonstraria “um aumento na ordem e na complexidade, condições essenciais para o surgimento da vida”.

Por que isso é importante?

Embora as vesículas não sejam seres vivos, elas são consideradas protocélulas – sistemas químicos primitivos que podem evoluir e, eventualmente, dar origem à vida.

A possibilidade de sua formação em Titã sugere que processos químicos semelhantes aos que ocorreram na Terra primitiva podem estar acontecendo em outros mundos, mesmo em condições muito diferentes.

Além disso, o estudo pode oferecer pistas sobre como a vida surgiu na Terra há cerca de 4 bilhões de anos. “Titã é como um laboratório cósmico. Sua química complexa nos ajuda a entender os passos que levaram à formação da vida no nosso planeta”, disse Nixon.

A Nasa já planeja explorar Titã mais a fundo. A missão Dragonfly, prevista para ser lançada nos próximos anos, enviará um helicóptero para estudar a superfície da lua. Embora a missão não tenha como foco os lagos e mares, ela investigará a composição da superfície, fará medições atmosféricas e geofísicas e avaliará a habitabilidade do ambiente da lua.

“Estamos entusiasmados com essas novas ideias, porque elas podem abrir novos caminhos na pesquisa de Titã e mudar a forma como buscamos vida no futuro”, disse Nixon.

