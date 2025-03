Peixe dourado gigante é encontrado em lagoa nos EUA e acende alerta sobre espécie invasora Apelidado de ‘Megalodon”, o peixe pode causar desequilíbrios ecológicos severos, já que a espécie cresce muito além do tamanho habitual em aquários Internacional|Do R7 01/03/2025 - 11h53 (Atualizado em 01/03/2025 - 11h53 ) twitter

Peixes dourados ameaçam espécies nativas ao competir por alimento e modificar a qualidade da água Matt Basista/U.S. Fish and Wildlife Service

Autoridades ambientais dos Estados Unidos emitiram um alerta após a captura de um peixe dourado de tamanho incomum em um curso d’água no Parque Estadual Presque Isle, na Pensilvânia. O animal, apelidado de “Megalodon” pelas autoridades, foi encontrado durante uma pesquisa realizada pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA e pode ter vivido na área por pelo menos dois anos.

O órgão divulgou a descoberta na última terça-feira (27), compartilhando uma foto do enorme peixe. Segundo especialistas, o animal provavelmente foi abandonado por um antigo dono que acreditava estar tomando uma atitude inofensiva. No entanto, o descarte de peixes dourados na natureza pode causar desequilíbrios ecológicos severos, já que a espécie cresce muito além do tamanho habitual quando mantida em aquários, podendo atingir até dois quilos.

“Este peixinho dourado não deveria estar aqui”, afirmou a agência governamental. “Mas alguém o liberou, pensando que estava sendo gentil. Em vez disso, eles criaram um problema invasivo que pode durar décadas.”

As autoridades explicam que, quando soltos na natureza, os peixes dourados ameaçam espécies nativas ao competir por alimento e modificar a qualidade da água, tornando os ambientes aquáticos em verdadeiras “bagunças turvas”. Em tom de alerta, o órgão comparou o animal a um “Megalodon” e reforçou a necessidade de descarte responsável.

“Se você não pode ficar com seu peixe, realoque-o”, aconselharam os especialistas, que também disponibilizaram uma página da web explicando como proceder corretamente nesses casos.

Especialistas recomendam que qualquer animal doméstico, quando não puder ser mantido pelo tutor, seja entregue a instituições apropriadas em vez de ser solto na natureza.