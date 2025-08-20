3 navios enviados pelos EUA superam força total da Marinha da Venezuela A movimentação de três destróieres dos Estados Unidos na direção da Venezuela amplia a pressão militar sobre o governo de Nicolás...

A movimentação de três destróieres dos Estados Unidos na direção da Venezuela amplia a pressão militar sobre o governo de Nicolás Maduro e mostra a superioridade bélica norte-americana. As embarcações, da classe Arleigh Burke, dispõem de avançados sistemas Aegis e podem lançar até 288 mísseis em conjunto, com destaque para o Tomahawk, associado a ataques precisos desde a Guerra do Golfo em 1991.

