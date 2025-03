A farsa da ‘economia verde’ As questões do binômio ambiente-clima continuam cada vez mais controversas. Mesmo sem plenas certezas científicas, as medidas políticas... Revista Oeste|Do R7 16/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 11h45 ) twitter

O artigo ressalta, primeiramente, uma questão que há 20 anos também trazemos à tona: as escalas envolvidas quando o tema se torna 'global' | Foto: Divulgação/Oeste | Imagem ge

As questões do binômio ambiente-clima continuam cada vez mais controversas. Mesmo sem plenas certezas científicas, as medidas políticas para uma falsa “economia verde” seguem em passos largos. Seu pilar não é a ciência verdadeira, mas sim aspectos abstratos jurídicos, pois se baseia no “princípio da precaução” — uma esfera de ação que jamais poderia ser aplicada a essa causa, na qual a magnitude escalar dos processos está completamente fora do controle da humanidade, além de serem pouco compreendidos.

Para uma análise mais profunda sobre as falácias da economia verde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

