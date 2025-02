A ‘indústria’ do clima e o fator Durkin Em maio de 2024 estreava o novo filme do diretor e produtor Martin Durkin chamado Climate — The Movie: The Cold Truth (Clima — O Filme... Revista Oeste|Do R7 26/01/2025 - 11h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 11h46 ) twitter

Clima filme

Em maio de 2024 estreava o novo filme do diretor e produtor Martin Durkin chamado Climate — The Movie: The Cold Truth (Clima — O Filme: A Verdade Fria), em sessão solene no auditório da Climate Intelligence (Clintel), organização composta por diversos cientistas que apresentam fatos para contestar a impostura da “emergência climática” propagada pela ONU e governos.

Para entender mais sobre a controvérsia em torno da indústria climática e as implicações do novo filme de Durkin, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Internacional.

