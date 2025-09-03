Logo R7.com
RecordPlus
Acidente com bondinho em Lisboa deixa 15 mortos e 20 feridos

Revista Oeste|Do R7

DIGITAL CAMERA Revista Oeste - Internacional

Um grave acidente no Elevador da Glória, tradicional bondinho de Lisboa, Portugal, resultou em 15 mortos e aproximadamente 20 feridos. O incidente ocorreu depois de o veículo descarrilar, trazendo à tona preocupações sobre a segurança do patrimônio histórico. Autoridades nacionais e europeias se mobilizaram.

