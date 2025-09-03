Acidente com bondinho em Lisboa deixa 15 mortos e 20 feridos
Um grave acidente no Elevador da Glória, tradicional bondinho de Lisboa, Portugal, resultou em 15 mortos e aproximadamente 20 feridos. O incidente ocorreu depois de o veículo descarrilar, trazendo à tona preocupações sobre a segurança do patrimônio histórico. Autoridades nacionais e europeias se mobilizaram.
Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.
