África Central esnoba (de novo) modelos climáticos

Carbono Revista Oeste - Internacional

Recente artigo publicado na revista Science na área de geoquímica orgânica mais uma vez desbanca a hipótese modelada para o “clima”. Tratou-se da pesquisa encabeçada pela Ph.D. em geoquímica a francesa Guillemette Ménot, que avaliou os sedimentos na área de Camarões, costa oeste centro-africana. A equipe conseguiu estimar as temperaturas durante o período do Holoceno Médio, há cerca de 7 mil anos, demonstrando que elas estavam mais altas na região no passado que as atuais.

