Airbus A320 deve superar Boeing 737 em entregas globais, apontam projeções
Em 1981, quando a Airbus anunciou o desenvolvimento de um novo jato de corredor único para competir com a Boeing, o 737 já dominava...
Em 1981, quando a Airbus anunciou o desenvolvimento de um novo jato de corredor único para competir com a Boeing, o 737 já dominava o mercado global. O modelo norte-americano, em operação havia mais de uma década, revolucionara a aviação comercial ao tornar rotas curtas mais baratas e, principalmente, lucrativas. Para saber mais sobre essa reviravolta no mercado da aviação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional. Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Em 1981, quando a Airbus anunciou o desenvolvimento de um novo jato de corredor único para competir com a Boeing, o 737 já dominava o mercado global. O modelo norte-americano, em operação havia mais de uma década, revolucionara a aviação comercial ao tornar rotas curtas mais baratas e, principalmente, lucrativas.
Para saber mais sobre essa reviravolta no mercado da aviação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: