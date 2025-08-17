Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Airbus A320 deve superar Boeing 737 em entregas globais, apontam projeções

Em 1981, quando a Airbus anunciou o desenvolvimento de um novo jato de corredor único para competir com a Boeing, o 737 já dominava...

Revista Oeste|Do R7

Em 1981, quando a Airbus anunciou o desenvolvimento de um novo jato de corredor único para competir com a Boeing, o 737 já dominava o mercado global. O modelo norte-americano, em operação havia mais de uma década, revolucionara a aviação comercial ao tornar rotas curtas mais baratas e, principalmente, lucrativas.

Para saber mais sobre essa reviravolta no mercado da aviação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.