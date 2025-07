Revista Oeste |Do R7

Alpinista indonésio que resgatou brasileira no Monte Rinjani recebe mais de R$ 435 mil de doações Recursos arrecadados por meio de uma campanha on-line foram entregues ao alpinista indonésio Agam Rinjani, que participou do resgate...

Recursos arrecadados por meio de uma campanha on-line foram entregues ao alpinista indonésio Agam Rinjani, que participou do resgate de Juliana Marins no Monte Rinjani. A transferência, no valor de pouco mais de R$ 435,5 mil, aconteceu na terça-feira 8, conforme informou a página Razões para Acreditar.

