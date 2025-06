Ancelotti: treino na véspera da estreia no Brasil atrai atenção do mundo A seleção brasileira voltou a ser atração para a imprensa internacional por causa da chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti....

A seleção brasileira voltou a ser atração para a imprensa internacional por causa da chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti. No treino desta terça-feira, 9, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45m havia uma quantidade de jornalistas estrangeiros maior do que a dos jogos mais recentes da equipe nacional. Será a estreia do técnico no Brasil como comandante da Seleção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: