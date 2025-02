Revista Oeste |Do R7

Aos 15 anos, Victoria Barros faz história e vai às oitavas no Australian Open juvenil A tenista brasileira Victoria Barros garantiu mais um triunfo no Australian Open juvenil. Nesta segunda-feira, 20, a jovem de 15 anos...

A tenista brasileira Victoria Barros garantiu mais um triunfo no Australian Open juvenil. Nesta segunda-feira, 20, a jovem de 15 anos venceu de virada a sérvia Petra Konjikusic, de 17 anos, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, avançando às oitavas de final do torneio.

