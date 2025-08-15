Logo R7.com
Argentina contabiliza 100 mortes em 4 meses por fentanil contaminado

O governo da Argentina confirmou, nesta quinta-feira, 14, que o número de mortes provocadas por fentanil contaminado chegou a 100....

O governo da Argentina confirmou, nesta quinta-feira, 14, que o número de mortes provocadas por fentanil contaminado chegou a 100. A atualização eleva o dado oficial de 87 óbitos, registrado no dia anterior, e ocorre em meio à ampliação das investigações sobre a origem do medicamento adulterado.

