Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Argentina declara Cartel de los Soles como organização terrorista

O governo da Argentina declarou o Cartel de los Soles como organização terrorista. A decisão foi formalizada por meio de decreto assinado...

Revista Oeste|Do R7

O governo da Argentina declarou o Cartel de los Soles como organização terrorista. A decisão foi formalizada por meio de decreto assinado pelos ministérios de Segurança e de Relações Exteriores, e publicada no Diário Oficial argentino nesta quarta-feira, 27. A medida determinou a inclusão do grupo no Registro Público de Pessoas e Entidades Vinculadas a Atos de Terrorismo e seu Financiamento (RePET).

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.