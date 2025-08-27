Argentina declara Cartel de los Soles como organização terrorista O governo da Argentina declarou o Cartel de los Soles como organização terrorista. A decisão foi formalizada por meio de decreto assinado...

O governo da Argentina declarou o Cartel de los Soles como organização terrorista. A decisão foi formalizada por meio de decreto assinado pelos ministérios de Segurança e de Relações Exteriores, e publicada no Diário Oficial argentino nesta quarta-feira, 27. A medida determinou a inclusão do grupo no Registro Público de Pessoas e Entidades Vinculadas a Atos de Terrorismo e seu Financiamento (RePET).

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: