Argentina identifica supostos responsáveis por ataque contra Milei

O governo da Argentina confirmou que três pessoas foram identificadas como supostas responsáveis pelo ataque contra a caravana do...

Revista Oeste|Do R7

O governo da Argentina confirmou que três pessoas foram identificadas como supostas responsáveis pelo ataque contra a caravana do presidente Javier Milei em Lomas de Zamora nesta quarta-feira, 27. O episódio envolveu o lançamento de pedras e outros objetos contra o veículo em que estavam Milei, sua irmã Karina e o candidato a deputado federal José Luis Espert.

