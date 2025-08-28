Argentina identifica supostos responsáveis por ataque contra Milei
O governo da Argentina confirmou que três pessoas foram identificadas como supostas responsáveis pelo ataque contra a caravana do presidente Javier Milei em Lomas de Zamora nesta quarta-feira, 27. O episódio envolveu o lançamento de pedras e outros objetos contra o veículo em que estavam Milei, sua irmã Karina e o candidato a deputado federal José Luis Espert. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente! Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
