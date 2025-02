Revista Oeste |Do R7

Argentina quer ajuda de Trump para novo acordo com FMI O presidente da Argentina, Javier Milei, está em negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para obter um novo empréstimo...

O presidente da Argentina, Javier Milei, está em negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para obter um novo empréstimo de US$ 11 bilhões. Para isso, o argentino quer a ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tomou posse nesta segunda-feira, 20.

