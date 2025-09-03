Logo R7.com
Às vésperas de eleição, 6 candidatos da direita morrem na Alemanha

Uma sequência de mortes envolvendo membros do partido de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em Renânia do Norte-Vestfália chamou...

Revista Oeste|Do R7

Print do comentário do economista Stefan Homburg, traduzido pelo X | Foto: Reprodução/X Revista Oeste - Internacional

Uma sequência de mortes envolvendo membros do partido de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em Renânia do Norte-Vestfália chamou atenção nos dias que antecedem as eleições locais, marcadas para 14 de setembro. No período de 13 dias, quatro candidatos e dois suplentes do partido faleceram, segundo informações veiculadas por diferentes meios de comunicação.

