Às vésperas de eleição, 6 candidatos da direita morrem na Alemanha Uma sequência de mortes envolvendo membros do partido de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em Renânia do Norte-Vestfália chamou... Revista Oeste|Do R7 03/09/2025 - 11h19 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Print do comentário do economista Stefan Homburg, traduzido pelo X | Foto: Reprodução/X Revista Oeste - Internacional

Uma sequência de mortes envolvendo membros do partido de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em Renânia do Norte-Vestfália chamou atenção nos dias que antecedem as eleições locais, marcadas para 14 de setembro. No período de 13 dias, quatro candidatos e dois suplentes do partido faleceram, segundo informações veiculadas por diferentes meios de comunicação.

Para entender melhor essa situação impactante e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

EUA acusam Cuba de reprimir ativista com prisão política e tortura médica

EUA divulgam imagens de navios de guerra próximos à Venezuela

EUA destroem barco venezuelano que transportava drogas