Áudio revela momento da implosão do submarino Titan durante expedição ao Titanic A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) revelou um áudio que documenta a implosão do submarino Titan. O acidente aconteceu... Revista Oeste|Do R7 12/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 12/02/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresário Submarino

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) revelou um áudio que documenta a implosão do submarino Titan. O acidente aconteceu em junho de 2023, durante uma expedição aos destroços do Titanic no Atlântico Norte.

Para mais detalhes sobre este trágico evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Arábia Saudita vai proibir álcool na Copa do Mundo de 2034

Professor Marc Fogel retorna aos EUA depois de três anos preso na Rússia

A guerra da intelligência artificial: por que Elon Musk está brigando com Sam Altman