Autópsia do ator Gene Hackman fica pronta, 2 meses depois da morte Dois meses depois da morte do ator Gene Hackman e de sua mulher, Betsy Arakawa, o laudo oficial da autópsia finalmente ficou pronto... Revista Oeste|Do R7 28/04/2025 - 18h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 18h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Internacional

Dois meses depois da morte do ator Gene Hackman e de sua mulher, Betsy Arakawa, o laudo oficial da autópsia finalmente ficou pronto. De acordo com o documento, o ator ganhador do Oscar tinha um "histórico de insuficiência cardíaca congestiva", além de "alterações hipertensivas crônicas graves nos rins".

Para mais detalhes sobre a autópsia e as circunstâncias da morte de Gene Hackman, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Cibersegurança de Portugal descarta ciberataque em apagão na Europa

Putin anuncia cessar-fogo de 3 dias na guerra com a Ucrânia

Coreia do Norte envia tropas para apoiar Rússia na guerra contra a Ucrânia