Avião cai em faculdade em Bangladesh e causa 19 mortes Um avião militar caiu no campus de uma faculdade em Daca, capital de Bangladesh, nesta segunda-feira, 21. O acidente matou 19 pessoas...

Um avião militar caiu no campus de uma faculdade em Daca, capital de Bangladesh, nesta segunda-feira, 21. O acidente matou 19 pessoas e deixou mais de 50 feridos. As informações foram confirmadas por equipes de resgate que atuaram no local.

