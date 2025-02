Avião com 10 pessoas a bordo desaparece no Alasca Um avião da companhia Bering Air desapareceu enquanto realizava um voo de Unalakleet para Nome, no Alasca (EUA). O registre do incidente... Revista Oeste|Do R7 07/02/2025 - 09h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 09h47 ) twitter

Autoridades do Alasca buscam o avião da Bering Air, que desapareceu entre Unalakleet e Nome | Foto: Reprodução/X

Um avião da companhia Bering Air desapareceu enquanto realizava um voo de Unalakleet para Nome, no Alasca (EUA). O registre do incidente ocorreu na quinta-feira 6, de acordo com o Departamento de Segurança Pública do Alasca. A aeronave é um Cessna Caravan turboélice, que levava nove passageiros, além do piloto. A Guarda Costeira e a Força Aérea estão à frente da operação de busca.

