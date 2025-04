BBC omite assassinatos em massa em vídeo educacional sobre o comunismo A BBC está sob críticas por apresentar uma visão distorcida do comunismo em seus materiais educacionais voltados para crianças, de... Revista Oeste|Do R7 19/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 19/04/2025 - 13h25 ) twitter

A BBC está sob críticas por apresentar uma visão distorcida do comunismo em seus materiais educacionais voltados para crianças, de acordo com reportagem do jornal britânico The Telegraph publicada neste sábado, 19.

Para entender melhor essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

