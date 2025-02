Benito Liao, representante de Taiwan no Brasil: ‘Somos um país soberano’ Ampliar a relação do Brasil com Taiwan, apesar de o governo brasileiro não reconhecer a ilha como nação soberana e independente do... Revista Oeste|Do R7 08/02/2025 - 07h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 07h05 ) twitter

benito liao - apresentação

Ampliar a relação do Brasil com Taiwan, apesar de o governo brasileiro não reconhecer a ilha como nação soberana e independente do regime comunista que controla a China continental. Essa é a missão do diplomata Benito Liao desde novembro de 2023, quando assumiu o cargo de representante oficial do governo de Taipé no país.

Para saber mais sobre a visão de Benito Liao e a relação entre Brasil e Taiwan, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Internacional.

