Biden se confunde e afirma ser a primeira mulher negra na Presidência dos EUA Este é mais um episódio em que o político de 81 anos se confunde com as suas próprias palavras.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 05/07/2024 - 16h53 (Atualizado em 05/07/2024 - 16h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share