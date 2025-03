Boeing terá contrato bilionário para construir caça de última geração O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na sexta-feira 21, a concessão do contrato de desenvolvimento do que ele...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na sexta-feira 21, a concessão do contrato de desenvolvimento do que ele denominou de "o caça mais letal já criado" para a Boeing. Em evento na Casa Branca, Trump disse que o governo vai investir US$ 20 bilhões (pouco mais de R$ 114 bilhões) no desenvolvimento e produção do F-47.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante contrato militar.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: