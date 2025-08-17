Logo R7.com
Bolívia deve dar guinada à direita nas eleições de hoje

A Bolívia enfrenta um dos momentos mais decisivos de sua história recente ao escolher, neste domingo, 17, o novo presidente. Segundo...

Evo Morales foi o primeiro presidente indígena da Bolívia | Foto: Reprodução/Twitter/X Revista Oeste - Internacional

A Bolívia enfrenta um dos momentos mais decisivos de sua história recente ao escolher, neste domingo, 17, o novo presidente. Segundo as pesquisas, o país deve romper com duas décadas de hegemonia do Movimento ao Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, e migrar para uma liderança de direita.

