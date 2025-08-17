Bolívia deve dar guinada à direita nas eleições de hoje
A Bolívia enfrenta um dos momentos mais decisivos de sua história recente ao escolher, neste domingo, 17, o novo presidente. Segundo...
A Bolívia enfrenta um dos momentos mais decisivos de sua história recente ao escolher, neste domingo, 17, o novo presidente. Segundo as pesquisas, o país deve romper com duas décadas de hegemonia do Movimento ao Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, e migrar para uma liderança de direita.
A Bolívia enfrenta um dos momentos mais decisivos de sua história recente ao escolher, neste domingo, 17, o novo presidente. Segundo as pesquisas, o país deve romper com duas décadas de hegemonia do Movimento ao Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, e migrar para uma liderança de direita.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa eleição crucial!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa eleição crucial!
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: