Brasil fica em 96º lugar em ranking global de liberdade
Deixar o país em busca de mais liberdade e qualidade de vida tem sido uma escolha crescente entre brasileiros. A fuga de capital acompanha esse movimento, em meio a incertezas políticas e econômicas. Esse cenário se conecta a uma tendência mundial conhecida como capitalismo nômade. Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
Deixar o país em busca de mais liberdade e qualidade de vida tem sido uma escolha crescente entre brasileiros. A fuga de capital acompanha esse movimento, em meio a incertezas políticas e econômicas. Esse cenário se conecta a uma tendência mundial conhecida como capitalismo nômade.
