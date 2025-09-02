Logo R7.com
Brasil fica em 96º lugar em ranking global de liberdade

Revista Oeste|Do R7

Deixar o país em busca de mais liberdade e qualidade de vida tem sido uma escolha crescente entre brasileiros. A fuga de capital acompanha esse movimento, em meio a incertezas políticas e econômicas. Esse cenário se conecta a uma tendência mundial conhecida como capitalismo nômade.

