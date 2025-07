Brasileiro é preso na Indonésia com mais de 3 kg de cocaína e pode ser condenado à morte Um brasileiro foi detido no aeroporto de Bali, na Indonésia, transportando mais de 3 kg de cocaína. A prisão aconteceu no último dia...

Um brasileiro foi detido no aeroporto de Bali, na Indonésia, transportando mais de 3 kg de cocaína. A prisão aconteceu no último dia 13, mas só foi confirmada pelas autoridades nesta quinta-feira, 24. O nome e a idade do suspeito não foram informados, e ele pode ser condenado à morte depois de julgamento no país.

