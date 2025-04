Brasileiros vão fazer manifestações pela anistia na Europa e nos EUA

Brasileiros no exterior vão fazer manifestações na Europa e nos Estados Unidos pela anistia dos presos pelo 8 de janeiro de 2023. Os atos devem ocorrer no próximo domingo, 6, em pelo menos 12 cidades estrangeiras. Um dos organizadores do evento, Alexandre Kunz, participou do Jornal da Oeste, nesta quinta-feira, 3.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes sobre as manifestações!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: