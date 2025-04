Calderano derruba presidente da Confederação Chinesa de Tênis de Mesa

Revista Oeste |Do R7

Três dias depois de garantir a Copa do Mundo de tênis de mesa, em Macau, na China, a vitória do brasileiro Hugo Calderano repercute também no campo político. Considerado uma surpresa, o resultado provocou nesta quarta-feira, 23, a renúncia de Liu Guoliang, presidente da Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA).

