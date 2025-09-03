Campeã de boxe fica de fora do Mundial depois de novas regras de testes de gênero
A boxeadora Lin Yu-Ting, de Taiwan, não participará do Campeonato Mundial de Boxe em Liverpool, no Reino Unido, informou a World Boxing...
A boxeadora Lin Yu-Ting, de Taiwan, não participará do Campeonato Mundial de Boxe em Liverpool, no Reino Unido, informou a World Boxing, nesta terça-feira, 2. Ela foi uma das atletas no centro da polêmica sobre gênero nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, ao lado da argelina Imane Khelif. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica! Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:
