Campeã de boxe fica de fora do Mundial depois de novas regras de testes de gênero

A boxeadora Lin Yu-Ting, de Taiwan, não participará do Campeonato Mundial de Boxe em Liverpool, no Reino Unido, informou a World Boxing...

Revista Oeste|Do R7

A boxeadora Lin Yu-Ting, de Taiwan, não participará do Campeonato Mundial de Boxe em Liverpool, no Reino Unido, informou a World Boxing, nesta terça-feira, 2. Ela foi uma das atletas no centro da polêmica sobre gênero nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, ao lado da argelina Imane Khelif.

