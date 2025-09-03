Casa Branca diz que ataque no Caribe é sinal ‘muito claro’ para cartéis Uma recente operação militar dos Estados Unidos no Caribe elevou a pressão sobre organizações criminosas da América Latina. A ação... Revista Oeste|Do R7 03/09/2025 - 20h20 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h20 ) twitter

Ditador da Venezuela, Nicolás Maduro | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma recente operação militar dos Estados Unidos no Caribe elevou a pressão sobre organizações criminosas da América Latina. A ação do governo norte-americano alimentou expectativas da oposição venezuelana sobre a queda do ditador Nicolás Maduro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impactante!

