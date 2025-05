Casos de demência crescem mais rápido na China que no restante do mundo A China tem sofrido mais com doenças de demência, como o Alzheimer, do que outros países do mundo. Essa é a conclusão é de um estudo...

A China tem sofrido mais com doenças de demência, como o Alzheimer, do que outros países do mundo. Essa é a conclusão é de um estudo publicado na revista científica PLOS One. De 1990 a 2021, o número de casos triplicou no país asiático, enquanto dobrou globalmente no mesmo período.

