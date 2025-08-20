Logo R7.com
Celso Amorim critica movimentação de navios dos EUA na costa da Venezuela

O assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, afirmou, nesta quarta-feira, 20, que acompanha com...

Revista Oeste

O assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, afirmou, nesta quarta-feira, 20, que acompanha com preocupação o deslocamento de navios de guerra dos Estados Unidos para a região do Caribe, próximo à Venezuela.

