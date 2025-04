Cerca de 200 chefes de Estado devem comparecer ao funeral do papa Francisco O mundo católico e várias nações se preparam para o funeral do papa Francisco, que morreu, aos 88 anos, nesta segunda-feira, 21, em... Revista Oeste|Do R7 22/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo o Vaticano, Papa segue consciente, apesar de um estado de saúde 'complexo': crises decorrentes da pneumonia | Foto: Reprodução/Twitter/X

O mundo católico e várias nações se preparam para o funeral do papa Francisco, que morreu, aos 88 anos, nesta segunda-feira, 21, em razão de um AVC e de uma insuficiência cardíaca. Cerca de 200 chefes de Estado e de governo devem comparecer ao velório do pontífice, que, segundo o Vaticano, tem previsão para ocorrer no próximo sábado, 26, em Roma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes desse evento histórico.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Harvard processa governo dos EUA por corte bilionário de verbas

Funeral do papa Francisco vai ser no sábado

Vídeo: Vaticano divulga imagem do papa Francisco no caixão