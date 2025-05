Revista Oeste |Do R7

Chega ultrapassa socialistas e assume a vice-liderança em número de cadeiras no Parlamento de Portugal

O partido Chega conquistou um novo assento parlamentar com a conclusão da apuração dos votos enviados por portugueses que vivem fora do país. A legenda atingiu 59 cadeiras, ultrapassou o Partido Socialista (PS) e passou a ocupar oficialmente o posto de segunda maior bancada no Parlamento de Portugal. A Aliança Democrática (AD), coalizão de centro-direita liderada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, manteve a liderança.

