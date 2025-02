China está disposta a negociar com o governo Trump A China expressou interesse em retomar um acordo comercial com os Estados Unidos, um movimento que pode redefinir as relações econômicas...

A China expressou interesse em retomar um acordo comercial com os Estados Unidos, um movimento que pode redefinir as relações econômicas globais. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, respondeu favoravelmente ao desejo do presidente Donald Trump de reabrir negociações comerciais.

